ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии.

Подопечные Андрея Шевченко постараются после позитивного результата во Франции выиграть у Финляндии в Киеве на НСК Олимпийский.

Украина – Финляндия

Воскресенье, 28 марта, 21:45. НСК Олимпийский, Киев. Иштван Ковач (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1.

Украинская сборная вернулась с хорошим настроением из Франции и нацелена добыть свою первую победу в отборочном цикле на чемпионат мира 2022-го года. Следующим соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Финляндии. В предстоящем матче главный тренер украинской сборной сможет рассчитывать на Артема Довбика, который не смог полететь с командой во Францию (форварду Днепра-1 не успели сделать документы). Правда, вероятность появления Довбика с первых минут крайне мала.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко дал понять, что матчи отборочного цикла – это не те игры, где он и его тренерский штаб будут экспериментировать. Скорее всего, в стартовом составе появятся проверенные бойцы. Футболисты украинской команды акцентировали внимание на том, что ничья с Францией на выезде не будет ничего стоить, если Украина не сумеет добыть две победы в ближайших двух матчах. Тут не поспоришь. Любой другой результат кроме победы вплоть до следующей очной встречи Украины с Францией снизит шансы команды Шевченко занять первое место до минимума. Ведь есть большие сомнения, что хоть кто-то сможет отобрать очки у действующих чемпионов мира.

Не так давно сборная Украины уже встречалась со сборной Финляндии. Команда достаточно непростая, упертая, которая хорошо проявляет себя за счет коллектива. Безусловно, в атаке имеется звезда – Теему Пукки. Форвард Норвича уже давно доказал свою состоятельность и будет нести большую угрозу нашим воротам в предстоящем матче.

Украина – Финляндия: история противостояний

Из позитивных для Украины новостей – не сможет по причине травмы принять участие в матче капитан сборной Финляндии Тим Спарв.

Имеется в составе сборной Украины человек, который знает, как забивать финнам – Евгений Коноплянка. Вполне вероятно, что в будущем матче мы увидим Евгения на футбольном поле, возможно, не с первых минут. Шансы увидеть Коноплянку достаточно велики по той причине, что в матче против Финляндии Украина наверняка будет действовать совсем не так, как в матче против Франции. Украинцы откажутся от игры в пять защитников и в будущем матче сыграют с фланговыми атакующими игроками. Отмечаем, что расположение национальной сборной Украины покинул Андрей Ярмоленко, который не успел должным образом восстановиться после травмы.

Напоминаем, что не так давно на нашем канале была викторина про сборную Украины. Проверьте, насколько хорошо вы знаете нашу национальную сборную.

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Финляндия – 55

Статистика команд за последние 10 матчей

Если обратить внимание на статистические показатели команд, то видно, что Финляндия меньше пропускает, больше забивает, да и практически по всем статистическим показателям превосходит Украину. Но не будем забывать, что в Лиге наций у финской сборной были гораздо более простые соперники – Уэльс, Ирландия, Болгария. Но нельзя не отметить, что в ноябре прошлого года Финляндия одержала победу 2:0 над Францией в товарищеском матче.

Ориентировочные составы команд

Выбирай настоящего Льва матча, голосуй за лучшего игрока сборной сегодня в матче Украина — Финляндия, который начнется в 21:45. "Лев Матчу" — новая инициатива от спонсора "Львівське", где каждый болельщик может высказать свое мнение и отдать свой голос.

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Маркку Канерва, главный тренер сборной Финляндии

"Уверен, что нас ждет тяжелая встреча, ведь мы хорошо понимаем, насколько сильно сейчас действует украинская сборная. Впрочем, я не теряю надежды, что завтра моя команда покажет свой лучший футбол и заработает благоприятный для нас результат".

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины

"Мы вызвали много футболистов. В связи с коронавирусом в заявке оказалось больше вратарей, чем обычно. Оставлять игроков вне заявки – тяжелое решение. В матче против Франции наш вратарь сыграл очень хорошо. Сегодня вечером примем решение.

Экспериментов не будет! Нам поставлена задача. Для экспериментов нужны товарищеские матчи. Сейчас будем выбирать в основу футболистов, которые находится в лучшей форме".

Николай Матвиенко, защитник сборной Украины

"Приятно, что с Францией мы взяли одно очко. Но, как сказал Александр Зинченко, что если мы не выиграем у Финляндии и Казахстана, то это одно очко будет совсем не важно. Нам нужно побеждать в каждой игре, пока нет удовлетворения".

Александр Зинченко, полузащитник сборной Украины

"Безусловно, мы будем играть только на победу, ведь играем дома. Мы добыли очень важную ничью с Францией на выезде. Как я уже говорил раньше, если мы не обыграем Финляндию, то этот результат нам будет ни к чему"

Александр Сирота, защитник сборной Украины

"Настроение боевое. Я уже второй раз приезжаю в сборную, атмосфера идеальная, все супер. Финляндия — непростая команда, которая будет биться до конца. Мы к этому готовы".

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua