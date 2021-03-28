ЧМ-2022. Отбор

Капитан сборной Португалии впервые обратился к публике после скандальной игры против Сербии.

Поединок в рамках второго тура квалификационного раунда к чемпионату мира-2022 между Сербией и Португалией имел прекрасный сценарий с отыгрышем хозяевами поля двух пропущенных на старте мячей, но образовавшийся на ровном месте скандал с участием Криштиану Роналду в концовке испортил впечатление от напряженной дуэли (2:2).

Сербия — Португалия 2:2 Видео голов и обзор матча

Капитан сборной Португалии не стал общаться с прессой на послематчевом интервью, однако спустя несколько часов после игры опубликовал обращение к болельщикам своей сборной через социальную сеть Instagram.



"Быть капитаном сборной Португалии — одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдавал и буду отдавать для своей страны все, и этот принцип никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно, когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Призываю, поднимите голову и примите следующий вызов! Вперед, Португалия!", — гласит прикрепленное к посту сообщение.

В следующем туре сборная Португалии сыграет в гостях против Люксембурга.