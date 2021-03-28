ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка второго тура квалификации к ЧМ-2022.

В поединке второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Люксембурга в гостях неожиданно обыграла Ирландию с минимальным счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит на 85-й минуте поединка, а его автором стал вингер киевского Динамо Жерсон Родригес.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Ирландия — Люксембург 0:1

Гол: Жерсон Родригес, 85