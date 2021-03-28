ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка второго тура квалификации к ЧМ-2022.
Ирландия — Люксембург, Getty Images
28 марта 2021, 08:20
В поединке второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Люксембурга в гостях неожиданно обыграла Ирландию с минимальным счетом 1:0.
Единственный и победный гол в матче был забит на 85-й минуте поединка, а его автором стал вингер киевского Динамо Жерсон Родригес.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Ирландия — Люксембург 0:1
Гол: Жерсон Родригес, 85