ЧМ-2022. Отбор
Поуп единственный вратарь, не пропустивший в шести первых матчах в составе национальной команды.
Ник Поуп, Getty Images
29 марта 2021, 08:59
В поединке второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Англии одержала победу над Албанией со счетом 2:0.
Этот поединок стал шестым в футболке национальной команды Англии для вышедшего в стартовом составе голкипера Ника Поупа.
По информации OptaJoe, 28-летний англичанин стал первым вратарем в истории "трех львов", который смог отыграть на ноль в первых шести поединках.
Вратарь Бернли дебютировал в составе команды Гарета Сайтгейта в товарищеском матче против Коста-Рики (2:0) в июне 2018 года.
Видеообзор матча Албания — Англия можно посмотреть на Football.ua.