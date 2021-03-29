ЧМ-2022. Отбор

Поуп единственный вратарь, не пропустивший в шести первых матчах в составе национальной команды.

В поединке второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Англии одержала победу над Албанией со счетом 2:0.

Этот поединок стал шестым в футболке национальной команды Англии для вышедшего в стартовом составе голкипера Ника Поупа.

По информации OptaJoe, 28-летний англичанин стал первым вратарем в истории "трех львов", который смог отыграть на ноль в первых шести поединках.

Вратарь Бернли дебютировал в составе команды Гарета Сайтгейта в товарищеском матче против Коста-Рики (2:0) в июне 2018 года.

Видеообзор матча Албания — Англия можно посмотреть на Football.ua.