ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сербия в рамках поединка второго тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года гостила у Азербайджана и добилась непростой победы.

Митрович довольно быстро открыл счет в матче, но на исходе часа игры хозяева восстановили паритет. Впрочем, Митрович забил еще раз под занавес встречи.

Обзор матча:

Азербайджан — Сербия 1:2

Голы: Махмудов, 59 — Митрович, 16, 81

Азербайджан: Магомедалиев — Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы (Халилзаде, 72), Махмудов - Бадалов, Ибрагимли, Медведев, Горбани (Шейдаев, 69) — Нуриев (Эмрели, 69, Джафаргулиев, 79).

Сербия: Райкович — Спайич, Павлович, Митрович, Костич (Живкович, 64) — Гудель, Радонич (Ристич, 86), Максимович (Груйич, 64), Милинкович-Савич — Тадич (Йович, 75) — Митрович (Влахович, 86).