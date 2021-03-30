ЧМ-2022. Отбор
Вингер Динамо забил действующему чемпиону Европы.
Жерсон Родригес, getty images
30 марта 2021, 22:39
Люксембург принимает сборную Португалии в рамках поединка третьего тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2022.
Хозяева смогли открыть счет на исходе получаса игрового времени усилиями Жерсона Родригеса, которой головой замкнул подачу с фланга.
Видео гола:
Отметим, что на перерыв команды ушли при равном счете, ведь под занавес первой половины игры Жота восстановил паритет.
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