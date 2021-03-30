ЧМ-2022. Отбор

Вингер Динамо забил действующему чемпиону Европы.

Люксембург принимает сборную Португалии в рамках поединка третьего тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2022.

Хозяева смогли открыть счет на исходе получаса игрового времени усилиями Жерсона Родригеса, которой головой замкнул подачу с фланга.

Видео гола:

Отметим, что на перерыв команды ушли при равном счете, ведь под занавес первой половины игры Жота восстановил паритет.

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