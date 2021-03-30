ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Кипр - Словения, getty images
30 марта 2021, 23:19
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Кипра неожиданно переиграла Словению (1:0).
Единственный гол в поединке забил Питтас в конце первой половины игры. На это Словения ничем ответить не смогла.
Обзор матча:
Кипр - Словения 1:0
Гол: Питтас, 42
Кипр: Михаил, Кусулос, Лайфис, Сотириу, Иоанну, Антониу, Кастанос (Кирьяку, 60), Папулис (Лоизу, 82), Артиматас, Питтас, Сотириу.
Словения: Облак, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Блажич, Ловрич (Захович, 81), Зайц (Бохар, 46), Иличич, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бийол (Чрнигой, 58).
Предупреждения: Иличич, Куртич.