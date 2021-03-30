В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Кипра неожиданно переиграла Словению (1:0).

Единственный гол в поединке забил Питтас в конце первой половины игры. На это Словения ничем ответить не смогла.

Обзор матча:

Кипр - Словения 1:0
Гол: Питтас, 42

Кипр: Михаил, Кусулос, Лайфис, Сотириу, Иоанну, Антониу, Кастанос (Кирьяку, 60), Папулис (Лоизу, 82), Артиматас, Питтас, Сотириу.

Словения: Облак, Стоянович, Балковец (Коутер, 81), Байрич, Блажич, Ловрич (Захович, 81), Зайц (Бохар, 46), Иличич, Куртич, Крамер (Вучкич, 58), Бийол (Чрнигой, 58).

Предупреждения: Иличич, Куртич.