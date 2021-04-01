ЧМ-2022. Отбор

До абсолютного рекорда осталось 19 матчей.

Напряженное противостояние сборной Франции против Боснии и Герцеговины на поле стадиона Грбавица, в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира-2022, завершилось минимальной победой действующих чемпионов мира, благодаря результативному удару Антуана Гризманна (1:0).

Босния и Герцеговина — Франция 0:1 Видео гола и обзор матча

Помимо успеха "Les Bleus", данный поединок отметился персональным достижением голкипера "трехцветных" Уго Льориса, который провел 123-й матч в своей карьере за национальную команду.

Как сообщает статистический портал Gracenote, данный результат позволил стражу ворот догнать в рейтинге наиболее часто надевавших футболку национальной сборной Франции футболистов экс-нападающего "синих" Тьерри Анри. Теперь, Льорис делит вторую строчку с культовым форвардом.

В то же самое время, абсолютный рекорд по количеству проведенных матчей за сборную удерживает за собой Лилиан Тюрам, на счету которого 142 матча.

Подойти на шаг ближе к рекорду экс-полузащитника Льорис сможет во время следующей международной паузы или грядущего чемпионата Европы-2020, в то время как сборная Франции продолжит процесс квалификации на катарский мундиаль осенним поединком на своем поле против Боснии и Герцеговины.