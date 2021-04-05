ЧМ-2022. Отбор
В последнем матче сборная Беларуси была разгромлена Бельгией со счетом 8:0.
Михаил Мархель, abff.by
05 апреля 2021, 20:51
Белорусская федерация футбола на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера Михаила Мархеля.
54-летний специалист и национальная команда решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
Мархель возглавил сборную Беларуси летом 2019 года, сменив на этой должности Игоря Криушенко. Под его руководством Беларусь провела 19 поединков, в которых одержала семь побед, девять раз проиграла и трижды сыграла вничью.
В своем последнем матче сборная Беларуси разгромно уступила Бельгии (0:8) в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года. После двух туров у белорусов три очка и четвертое место в группе Е.
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