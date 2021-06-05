ЧМ-2022. Отбор
Вашему вниманию видеообзор отборочного поединка на ЧМ-2022.
Бразилия - Эквадор, Getty Images
05 июня 2021, 09:17
В отборочном матче чемпионата мира 2022 года сборная Бразилии на своем поле одержала победу над Эквадором (2:0). Для бразильцев эта победа стала пятой из пяти.
Победу подопечным Тите принесли забитые мячи в исполнении Ришарлисона, который отметился в середине второго тайма, а также Неймара, реализовавшего пенальти на последних минутах встречи.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Бразилия — Эквадор 2:0
Голы: Ришарлисон, 65, Неймар, 90+4 (с пенальти).