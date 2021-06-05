ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию видеообзор отборочного поединка на ЧМ-2022.

В отборочном матче чемпионата мира 2022 года сборная Бразилии на своем поле одержала победу над Эквадором (2:0). Для бразильцев эта победа стала пятой из пяти.

Победу подопечным Тите принесли забитые мячи в исполнении Ришарлисона, который отметился в середине второго тайма, а также Неймара, реализовавшего пенальти на последних минутах встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Бразилия — Эквадор 2:0

Голы: Ришарлисон, 65, Неймар, 90+4 (с пенальти).