Копа Америка

Игроки сборной не хотят принимать участие в турнире.

Сборная Бразилии не хочет принимать участие в финальной части Копа Америка, сообщает издание As.

Как утверждает источник, футболисты бразильской команды уже заявили руководству, что не будут играть на турнире, и пытаются убедить игроков других команд отказаться от участия.

Такое решение вызвано тем, что турнир решили перенести из Аргентины и Колумбии в Бразилию, где не самая лучшая ситуация с коронавирусом.

Изначально первенство должно было пройти в Аргентине и Колумбии, однако страны по разным причинам были лишены права на проведение турнира. Аргентина сильно пострадала от коронавируса, а у Колумбии политические проблемы.

Также у КОНМЕБОЛ были варианты с перенесением турнира в США, или в Чили и Парагвай.