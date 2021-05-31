Копа Америка

Международный турнир пройдет с 13 июня по 10 июля.

Южноамериканская конфедерация футбола КОНМЕБОЛ на своем официальном сайте объявила о том, что предстоящий розыгрыш Копа Америка-2021 пройдет в Бразилии.

Турнир будет проходить с 13 июня по 10 июля, как было запланировано ранее.

Изначально первенство должно было пройти в Аргентине и Колумбии, однако страны по разным причинам были лишены права на проведение турнира. Аргентина сильно пострадала от коронавируса, а у Колумбии политические проблемы.

Также у КОНМЕБОЛ были варианты с перенесением турнира в США, или в Чили и Парагвай.

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