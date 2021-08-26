ЧМ-2022. Отбор
Команда Луиса Энрике сыграет против Швеции, Грузии и Косово.
Игроки сборной Испании, Getty Images
26 августа 2021, 14:21
Сборная Испании в своем официальном твиттере объявила список вызванных футболистов в национальную команду на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 в сентябре.
В выложенном ролике, наставник сборной Испании Луис Энрике развешивает рюкзаки с фамилиями игроков, которые получили вызов на ближайшие поединки.
Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).
Защитники: Хорди Альба, Эрик Гарсия (оба — Барселона), Хосе Гайя (Валенсия), Сезар Аспиликуэта (Челси), Маркос Льоренте (Атлетико), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити), Иньиго Мартинес (Атлетик), Рауль Альбиоль (Вильярреал).
Полузащитники: Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Коке (Атлетико), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Карлос Солер (Валенсия), Браис Мендес (Сельта).
Нападающие: Пабло Форнальс (Вест Хэм), Энцо Сарабия (ПСЖ), Ферран Торрес (Манчестер Сити), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вильярреал), Абель Руис (Брага).
Напомним, сборная Испании в сентябре проведет сразу три матча отбора ЧМ-2022 — против Швеции (2 сентября), Грузии (5 сентября) и Косово (8 сентября).