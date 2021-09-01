ЧМ-2022. Отбор

Талгат Байсуфинов сдал отрицательный тест на коронавирус.

Наставник национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов вылечился от коронавирусой инфекции, которую подхватил за несколько дней до матча против Украины в рамках отбора на ЧМ-2022.

Как сообщает сайт федерации футбола Казахстана, Талгат Байсуфинов сдал отрицательный тест на коронавирус.

Однако, не уточняется, сможет ли он руководить своей командой в матче против национальной сборной Украины.

Ранее помощник главного тренера сборной Казахстана поделился ожиданиями от матча против Украины, оценив силу "сине-желтых".

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.