ЧМ-2022. Отбор
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Сборная Франции, getty images
02 сентября 2021, 01:29
Сборная Франции в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира принимала на своем поле Боснию и Герцеговину, но не смогла набрать три очка.
Французы пропустили после точного удара Эдина Джеко, но быстро восстановили паритет усилиями Гризманна.
Обзор матча:
Франция — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Джеко, 37 — Гризманн, 40
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету (Дюбуа, 54), Погба, Лемар (Тчуамени, 46) — Бензема, Гризманн, Мбаппе.
Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич (Ципетич, 64), Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац (Чивич, 54) — Демирович, Джеко.
Предупреждения: Верету — Хаджиахметович.
На 51-й минуте был удален Жюль Кунде (Франция) (грубое нарушение).