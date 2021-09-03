ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после дебютной игры во главе национальной команды.

Сборная Германии одержала комфортную победу над Лихтенштейном в рамках отбора на ЧМ-2022 в дебютном матча Ханси Флика у руля немцев.

Наставник национальной команды Германии подвел итоги победной игры, рассказав, что чувствует после дебюта во главе сборной.

"Нам потребовалось слишком много времени, чтобы забить первый гол, но это процесс. Я не позволю первой игре выбить меня из колеи. Нам предстоит долгий путь, и мы будем идти дальше", – приводит слова Флика twitter-аккаунт сборной Германии.

💬 Hansi Flick nach #LIEGER:



"Wir haben zu lange für das erste Tor gebraucht, aber das ist auch ein Prozess. Ich lass mich durch das erste Spiel nicht verunsichern. Wir haben einen langen Weg und den werden wir gehen."#DieMannschaft pic.twitter.com/5uegCTt7Fr — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 2, 2021

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лихтенштейн — Германия.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных матчей сборная Германии занимает вторую строчку группы J, имея в своем активе 9 турнирных пунктов. Лихтенштейн идет на последнем месте в группе, не набрав ни единого пункта.

Напомним, следующий матч подопечные Ханси Флика проведут в воскресение, 5 сентября, против сборной Армении, которая возглавляет группу J. Сборная Лихтенштейна в этот же день встретиться с национальной командой Румынии.