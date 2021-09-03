Сборная Германии одержала комфортную победу над Лихтенштейном в рамках отбора на ЧМ-2022 в дебютном матча Ханси Флика у руля немцев.

Наставник национальной команды Германии подвел итоги победной игры, рассказав, что чувствует после дебюта во главе сборной.

"Нам потребовалось слишком много времени, чтобы забить первый гол, но это процесс. Я не позволю первой игре выбить меня из колеи. Нам предстоит долгий путь, и мы будем идти дальше", – приводит слова Флика twitter-аккаунт сборной Германии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лихтенштейн — Германия.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных матчей сборная Германии занимает вторую строчку группы J, имея в своем активе 9 турнирных пунктов. Лихтенштейн идет на последнем месте в группе, не набрав ни единого пункта.

Напомним, следующий матч подопечные Ханси Флика проведут в воскресение, 5 сентября, против сборной Армении, которая возглавляет группу J. Сборная Лихтенштейна в этот же день встретиться с национальной командой Румынии.