ЧМ-2022. Отбор
Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после дебютной игры во главе национальной команды.
Ханс-Дитер Флик. Фото Getty Images
03 сентября 2021, 08:42
Сборная Германии одержала комфортную победу над Лихтенштейном в рамках отбора на ЧМ-2022 в дебютном матча Ханси Флика у руля немцев.
Наставник национальной команды Германии подвел итоги победной игры, рассказав, что чувствует после дебюта во главе сборной.
"Нам потребовалось слишком много времени, чтобы забить первый гол, но это процесс. Я не позволю первой игре выбить меня из колеи. Нам предстоит долгий путь, и мы будем идти дальше", – приводит слова Флика twitter-аккаунт сборной Германии.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лихтенштейн — Германия.
Стоит отметить, что после четырех сыгранных матчей сборная Германии занимает вторую строчку группы J, имея в своем активе 9 турнирных пунктов. Лихтенштейн идет на последнем месте в группе, не набрав ни единого пункта.
Напомним, следующий матч подопечные Ханси Флика проведут в воскресение, 5 сентября, против сборной Армении, которая возглавляет группу J. Сборная Лихтенштейна в этот же день встретиться с национальной командой Румынии.