ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча против национальной команды Венгрии.

Сборная Англии одержала разгромную победу над национальной командой Венгрии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт подвел итоги победного матча, похвалив свою команду за отменный матч.

"Я был очень доволен первым таймом, мы полностью контролировали игру и мяч, выбирали правильные передачи. Не хватало лишь качественных действий у ворот соперника. Мы так много владели мячом, что понимали, что Венгрия устанет, и тогда будут хорошие шансы забить.

Первые два гола – следствие контратак и потерь. Мы же хорошо распоряжались мячом весь вечер. Мы выступили так, что победа в тяжелом матче кажется комфортной", — цитирует Саутгейта издание BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Венгрия — Англия.

Стоит отметить, что сборная Англии возглавляет группу I после четырех сыгранных матчей, набрав 12 турнирных пунктов. Сборная Венгрии идет на третей позиции, имея в своем активе семь турнирных очков.

Напомним, подопечные Саутгейта следующий матч проведут в воскресение, 5 сентября, против национальной команды Андоры. Сборная Венгрии в этот же день встретиться с командой Албании.

