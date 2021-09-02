ЧМ-2022. Отбор

Наставник "трех львов" поделился своими мыслями накануне продолжения отбора на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал своих футболистов использовать досадное поражение в финале Евро-2020 от Италии в качестве мотивации для успешного выступления на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"Возможно, нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о поражении в финале Евро-2020. Ничто другое не сравнится с уровнем игры, который мы демонстрировали, и с уникальными событиями, через которые мы прошли на пути к финалу чемпионата Европы.

У нас было два года на размышления о полуфинале чемпионата мира 2018 года, и все, что мы будем делать в следующие 18 месяцев, должно быть направлено на то, чтобы одержать победу на чемпионате мира в Катаре", — приводит слова Саутгейта Goal.com.

Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится матч четвертого тура отбора ЧМ-2022, в котором сборная Англии в гостях встретится с Венгрией. Стартовый свисток игры прозвучит в 21:45 по киевскому времени.