ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Ирландии на своем поле принимала национальную команду Азербайджана и смогла добиться лишь ничейного результата.

Азербайджан вышел вперед в концовке первого тайма, забив гол в раздевалку усилиями Махмудова. Хозяева ответили свои голом в концовке второго тайма, когда за три минуты до конца основного времени матча результативным ударом отметился Даффи.

Обзор матча:

Ирландия — Азербайджан 1:1

Голы: Даффи, 87 — Махмудов, 45+1