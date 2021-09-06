ЧМ-2022. Отбор

Футболисты сборной Марокко уже покинули страну, где произошел государственный переворот.

Поединок отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Гвинеи и Марокко, который был запланирован на 6 сентября, был перенесен из-за военного переворота. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

"Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, и за ней внимательно следят ФИФА и CAF.

Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и защитить всех официальных лиц матча, ФИФА и CAF приняли решение отложить матч отборочного цикла ЧМ-2022 Гвинея — Марокко, который должен был пройти в Конакри, Гвинея, в понедельник, 6 сентября", — говорится в заявлении CAF.

Отметим, что в Гвинее произошел военный переворот. Группа вооруженных военных взяла в заложники президента Альфу Конде и приостановила действие конституции, заблокировав все возможности въезда и выезда в страну на неделю.

По информации Football-Italia, делегацию сборной Марокко успешно доставили из отеля в аэропорт, после чего она отправилась домой.