ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча против Швейцарии.

Сборная Италии не смогла обыграть национальную команду Швейцарии в рамках матча пятого тура отборочного цикла к ЧМ-2022 в Катаре, но установила уникальный рекорд по количеству матчей без поражений.

Наставник итальянцев Роберто Манчини подвел итоги ничейного матча, раскритиковав своих подопечных за плохую реализацию моментов.

"Это тот случай, когда мяч просто не хочет идти в ворота. В очередной раз мы создали достаточно моментов, чтобы победить.

И дело не в незабитом пенальти, а в других эпизодах. Мы должны быть более решительны, более эффективны, более точны. Так было и с Болгарией, мы не должны упускать победу в матчах, создав столько моментов.

Во втором тайме нам пришлось сложнее, но и в первой половине, и во второй у нас были шансы, а это значит, что команда играла хорошо", — цитирует наставника Football Italia.

Стоит отметить, что после пяти сыгранных туров Италия возглавляет группу C, имея в своем активе 11 турнирных пунктов. Швейцария идет на второй строчке в отборочной группе, сумев набрать семь пунктов после трех сыгранных матчей.