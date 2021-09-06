ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Роберто Манчини давно не знают горечь поражений.

Сборная Италии гостила у сборной Швейцарии — команды так и не смогли открыть счет за девяносто минут игрового времени.

Данный матч стал для подопечных Роберто Манчини 36 кряду без поражений, что является мировым рекордом.

Последний раз сборная Италии проигрывала еще в сентябре 2018 года — в поединке против сборной Португалии в Лиге Наций.

Ранее 35 игр без поражений удавалось провести сборной Испании — в 2007-2009 годах, а Бразилия в 1993-1996 годах не уступала в 36 играх кряду, но один из матчей, товарищеский против Румынии, не входит в официальный реестр матчей ФИФА.