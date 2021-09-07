ЧМ-2022. Отбор
Завершились матч отборна на ЧМ-2022.
В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 завершились еще десять матчей. Вашему вниманию результаты поединков:
Австрия — Шотландия 0:1
Гол: Дайкс, 30
Австрия – Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Триммель, Лаймер, Баумгартнер, Гриллич, Шауб, Ильзанкер (Грегорич, 56), Арнаутович.
Шотландия – Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, О’Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Хэнли, Дайкс (Кристи, 71), Адамс.
Предупреждения: Адамс, Хинтереггер, Хэнли.
Дания - Израиль 5:0
Голы: Поульсен, 28, Кьер, 31, Сков Ольсен, 41, Делейни, 58, Корнелиус, 90+1
Дания – Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Андерсен, Васс (Корнелиус, 87), Дамсгор, Хейбьерг, Ольсен, Дилэйни, Мэле, Поульсен.
Израиль – Марциано, Тиби, Даса, Дгани (Давидзада, 61), Эльхамед, Соломон (Ацили, 70), Менахем, Глазер, Натхо (Абу-Фани, 46), Вейсман (Хазиза, 46), Захави.
Предупреждения: Дгани, Кристенсен, Глазер.
Ирландия — Сербия 1:1
Голы: Миленкович (АГ), 87 Милинкович-Савич, 20
Ирландия – Базуну, Иган, Омобамиделе, Даффи, Доэрти, Макгрэт (Хорган, 67), Макклейн, Хендрик, Каллен (Моламби, 66), Браун (Робинсон, 58), Ида.
Сербия – Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Милинкович-Савич, Костич, Гудель, Джуричич (Радонич, 70), Тадич, Митрович, Влахович (Йович, 70).
Предупреждения: Джуричич, Ида, Браун.
Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тил, 80, Мален, 90 — Ундер, 90+2
Нидерланды – Бейло, де Врей, ван Дейк, Думфрис (Ренсх, 71), Блинд, де Йонг (Копмейнерс, 46), Классен (Гравенберх, 71), Бергейс, Вейналдум (Тил, 61), Бергвейн (Мален, 61), Депай.
Турция – Чакыр, Сеюнджю, Айхан, Демирал, Мюльдюр, Йокушлу, Ундер, Кекчю (Туфан, 46), Чалханоглу, Йылмаз (Актюркоглу, 65), Караман (Кабак, 46).
Предупреждения: Кекчю, Йокушлу, Вейналдум, Сеюнджю, Кабак.
Удаление: Сеюнджю.
Норвегия - Гибралтар 5:1
Голы: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 — Стайч, 43
Норвегия – Нюланд, Мелинг (Бьеркан, 46), Педерсен, Айер, Ханче-Ольсен, Берг (Деннум, 63), Эдегор, Торстведт (Эурснес, 81), Эльюнусси (Дэли, 81), Холанд, Серлот (Кинг, 63).
Гибралтар – Голдуин, Муэли, Джолли (Чиполина, 83), Эннесли (Чиполина, 80), Валарино (Босио, 65), Торилла, Сарджент, Ронан, Уайзмэн, Стайч (Кумбз, 80), Эрнандес (Понс, 65).
Предупреждения: Муэли, Торстведт.
Россия — Мальта 2:0
Голы: Смолов, 10, Бакаев, 84
Россия – Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов, Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).
Мальта – Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Теума, Аттард, Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).
Предупреждения: Миранчук, Борг/
Словакия - Кипр 2:0
Голы: Шранц, 55, Косцелник, 78
Словакия – Родак, Шкриньяр, Шатка, Косцелник, Ганцко, Дуда, Гамшик, Лоботка (Грошовски, 53), Вайсс (Йирка, 59), Боженик, Шранц.
Кипр – Михаил, Псалтис, Сотириу, Иоанну, Кателарис, Кастанос, Авраам, Ционис, Артиматас, Лоизу, Элиа (Папулис, 60).
Предупреждения: Авраам, Сотириу.
Фарерские о-ва — Молдова 2:1
Голы: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 — Милинчану, 84
Фарерские о-ва: Гестссон, Йохансен, Ватнхамар, Ватнсдаль, Ватнхамар, Фэре (Андреасен, 65), Ольсен, Ханссон, Ольсен (Эдмундссон, 65), Ольсен, Соренсен.
Молдова: Аврам, Жардан, Посмак, Армаш, Рябчук, Дрос (Милинчану, 60), Раца, Гынсарь (Котогой, 74), Болохан, Николэеску, Плэтикэ (Спэтару, 74).
Хорватия - Словения 3:0
Голы: Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4
Хорватия – Ивушич, Баришич, Ловрен, Юранович, Вида, Пашалич, Брозович, Ковачич, Перишич, Крамарич, Ливая (Влашич, 58).
Словения – Облак, Мевля, Стоянович, Балковец (Юрчевич, 66), Горенц-Станкович (Скубиц, 65), Ловрич, Бийол, Гнезда-Черин, Куртич, Иличич (Млакар, 54), Шешко (Шпорар, 65).
Черногория — Латвия 0:0
Черногория – Миятович, Вуячич, Вешович, Радунович, Марушич, Шчекич (Вукчевич, 72), Хакшабанович, Косович, Томашевич, Бечирай (Мугоша, 60), Джурджевич.
Латвия – Озолс, Черномордый, Юрковскис, Дубра, Камеш (Цыганикс, 63), Зюзин, Эмсис, Икауниекс, Улдрикис, Гутковски (Кроллис, 72), Савальниекс.
Предупреждения: Гутковски, Улдрикис, Джурджевич, Косович.