ЧМ-2022. Отбор

Форвард каталонской Барселоны продолжает демонстрировать отменную форму.

Нападающий каталонской Барселоны Мемфис Депай ничуть не испытывает излишнего психологического давления на старте нового сезона, после трансфера в состав "блаугранас" на правах свободного агента, продолжая оформлять результативные действия как за свой новый клуб, так и за национальную сборную.

Очередной "жертвой" нидерландского форварда на международной арене накануне стала сборная Турции, которая получила в свои ворота сразу шесть мячей, ответив при этом лишь однажды (1:6), при этом ровно половина голов оказалось в итоге на счету у Депая, который также ухитрился отдать голевой пас на Дэви Классена уже первой минуте матча.

Для Мемфиса это были 10, 11 и 12-е взятия ворот в составе сборной своей страны в 2021-м году соответственно, что означало лишь одно — согласно данным статистического портала Opta, форвард приблизился к свержению рекорда Патрика Клюйверта по числу забитых мячей на сборную Нидерландов за один календарный год.

В топ-5, помимо Депая и Клюйверта, также входят Клаас-Ян Хунтелаар (11), Робин ван Перси и Беб Бакхейс (оба — по 10).

Для того, чтобы окончательно побить рекорд Клюйверта, у Депая в 2021-м году остаются матчи против Латвии, Гибралтара, Черногории и Норвегии.