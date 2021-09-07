ЧМ-2022. Отбор

Состоялись поединки отбора ЧМ-2022 в группе D, где выступает сборная Украины.

Завершились два поединка отборочного цикла ЧМ-2022 в группе D, где выступает сборная Украины.

В первой игре сборная Франции уверенно обыграла национальную команду Финляндии со счетом 2:0. Победу подопечным Дидье Дешама принесли результативные удары в исполнении Антуана Гризманна, который оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов.

Франция — Финляндия 2:0

Голы: Гризманн, 25, 54.

Франция: Льорис — Зума, Варан, Кимпембе (Ленгле, 90) — Дюбуа (Мукиеле, 67), Погба, Рабио, Эрнандес — Гризманн (Тчуамени, 90+1) — Мартиаль (Бен Йеддер, 80), Бензема.

Финляндия: Градецки — Вайсанен, Араюури, О`Шонесси — Уронен (Сойри, 62), Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайранен, 73), Алхо (Райтала, 81) — Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.

Предупреждения: Шюллер, Пукки, Араюури.

Во второй встрече Босния и Герцоговина упустила победу над Казахстаном. Встреча закончилась со счетом 2:2. Казахи первыми открыли счет в матче, когда на 52-й минуте голом отметился Куат, но затем в середине второго тайма Пьянич сравнял цифры на табло, реализовав пенальти. За четыре минуты до конца основного времени матча Менало с передачи того же Пьянича, казалось бы, принес победу боснийцам, но на пятой добавленной минуте ко второму тайму Зайнутдинов сравнял счет на табло.

Босния и Герцоговина — Казахстан 2:2

Голы: Пьянич, 74 (с пенальти), Менало, 86 — Куат, 52, Зайнутдинов, 90+5.

Босния и Герцоговина: Шехич — Хаджикадунич (Менало, 68), Ахмедходжич, Саничанин — Стеванович, Налич (Гояк, 55), Пьянич, Цимирот, Колашинац (Цивич, 46) — Демирович (Превляк, 80), Джеко.

Казахстан: Шацкий — Быстров, Малый, Марочкин, Вороговский (Тайкенов, 85) — Логвиненко (Ерланов, 89) — Тагыберген, Куат (Жарынбетов, 90) — Васильев (Оразов, 84) — Шушеначев (Зайнутдинов, 57), Жуков.

Предупреждения: Хаджикадунич, Джеко — Зайнутдинов, Марочкин, Васильев.

Таким образом, ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом. Франция лидирует, набрав 12 очков в шести играх. Украина имеет в своем активе пять очков и по дополнительным показателям находится впереди Финляндии, но у финнов есть игра в запасе. У Боснии и Казахстана два последних места, но у боснийцев сыграно четыре игры, а у казахов — пять.