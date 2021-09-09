ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Польши встречалась с национально командой Англии.

В этом противостоянии англичане первыми открыли счет в матче усилиями Кейна в середине второго тайма, но удержать победный счет команде Гарета Саутгейта не удалось. Шиманьски результативным ударом на 92-й минуте принес ничью для поляков.

Обзор матча:

Польша — Англия 1:1

Голы: Шиманьски, 90+2 — Кейн, 72

Польша: Шченсны, Глик (Гелик, 80), Пухач (Рыбус, 80), Давидович, Беднарек, Крыховяк (Шиманьски, 68), Юзвяк (Франковски, 80), Линетти, Модер, Букса (Швидерски, 63), Левандовски.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Шоу, Грилиш, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн.