ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Беларуси встречалась с национальной командой Бельгии.

В этом противостоянии победу команде Роберто Мартинеса принес единственный результативный удар в исполнении Прата в середине первого тайма.

Обзор матча:

Беларусь — Бельгия 0:1

Гол: Прат, 33

Беларусь: Черник, Сачивко, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Лисакович (Эбонг, 70), Быков, Климович, Швецов, Скавыш (Седько, 70), Лисакович.

Бельгия: Кастельс, Боята, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Салемакерс (Фоке, 84), Тилеманс, Троссард (Азар, 60), Прат, Лукебакио (Бентеке, 76), Батшуайи (Дендонкер, 86).