ЧМ-2022. Отбор
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги ничейного матча против национальной команды Польши.
Гарет Саутгейт. Фото Getty Images
09 сентября 2021, 10:52
Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Польши в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022, упустив победу на последних минутах встречи.
Наставник англичан Гарет Саутгейт подвел итоги ничейного матча, заявив, что это была самая тяжелая игра в отборе.
"Для нас не стало сюрпризом, что эта игра была самой сложной в группе. В начале матча мы медленно перемещали мяч, а Польша здорово прессинговала нас.
Когда ведешь 1:0, то рискуешь пропустить в концовке. Мы, несомненно, разочарованы тем, что не взяли три очка, но я должен буду оценить то, что сделали наши игроки за все эти три матча", — сказал Саутгейт в комментарии BBC.
К слову, сборная Англии, в матче с Польшей, впервые за 25 лет не сделала ни одной замены
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Польша — Англия.
Стоит отметить, что после шести сыгранных матчей сборная Англии возглавляет группу I, набрав 16 турнирных пунктов. Сборная Польши идет на третей строчке, набрав 10 очков.