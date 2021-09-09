ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги ничейного матча против национальной команды Польши.

Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Польши в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022, упустив победу на последних минутах встречи.

Наставник англичан Гарет Саутгейт подвел итоги ничейного матча, заявив, что это была самая тяжелая игра в отборе.

"Для нас не стало сюрпризом, что эта игра была самой сложной в группе. В начале матча мы медленно перемещали мяч, а Польша здорово прессинговала нас.

Когда ведешь 1:0, то рискуешь пропустить в концовке. Мы, несомненно, разочарованы тем, что не взяли три очка, но я должен буду оценить то, что сделали наши игроки за все эти три матча", — сказал Саутгейт в комментарии BBC.

К слову, сборная Англии, в матче с Польшей, впервые за 25 лет не сделала ни одной замены

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Польша — Англия.

Стоит отметить, что после шести сыгранных матчей сборная Англии возглавляет группу I, набрав 16 турнирных пунктов. Сборная Польши идет на третей строчке, набрав 10 очков.