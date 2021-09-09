ЧМ-2022. Отбор

Вратарь национальной команды Германии заявил, что перед немцами стоит задача победить на чемпионате мира.

Сборная Германии спокойно разгромила национальную команду Исландии в рамках матча отборочного цикла к ЧМ-2022.

Голкипер немцев Мануэль Нойер подвел итоги победного матча, похвалив своих партнеров по команде, заявив о намерениях завоевать титул чемпионата мира.

"Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира.

У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении", — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Исландия — Германия.

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик повторил достижение Йоахима Лева в сборной Германии.