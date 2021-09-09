ЧМ-2022. Отбор
Удачный старт "бундестим" под руководством нового главного тренера.
Ханс-Дитер Флик, Getty Images
09 сентября 2021, 11:36
Вчера, 8 сентября, сборная Германии разгромила Исландию (4:0) в отборочном матче ЧМ-2022.
Таким образом, сборная Германии под руководством нового главного тренера Ханса-Дитера Флика выиграла все три встречи отбора ЧМ-2022 с общим счетом 12:0.
По информации OptaFranz, Флик стал вторым тренером в истории немецкой сборной, которому удалось выиграть три стартовых матча без пропущенных мячей.
До Флика это достижение покорялось Йоахиму Леву, который работал со сборной в период с 2006 по 2021 год.
Видеообзор матча Исландия — Германия доступен для просмотра на Football.ua.