ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Албании встречалась с национальной командой Сан-Марино.

В этом противостоянии Албания одержала разгромную победу, отправив в ворота гостей пять безответных мячей. В составе албанцев голами отметились Манай, Лачи, Броха, Хюсай и Узуни.

Обзор матча:

Албания - Сан-Марино 5:0

Голы: Манай, 32, Лачи, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуни, 80

Албания: Стракоша, Михай, Гимшити, Кумбула, Хюсай (Дока, 81), Байрами (Броя, 46), Траши (Роши, 46), Лячи (Рамадани, 71), Баре, Узуни (Чокай, 81), Манай.

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Фаббри (Конти, 57), Грандони (Дзафферани, 69), Бролли, Голинуччи (Баттистини, 75), Баттистини, Голинуччи, Нанни, Томассини (Томассини, 46), Хирш (Витайоли, 69).