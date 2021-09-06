ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Польши в гостях одержала разгромную победу над Сан-Марино.

В составе гостей оформленный хет-триком отметился Букса, а главная звезда сборной Левандовски оформил дубль. Также по голу на свой счет записали Свидерски и Линетти. У хозяев единственный точный удар на счету Нанни.

Обзор матча:

Сан-Марино — Польша 1:7

Голы: Нанни, 48 — Левандовски, 4, 21, Свидерски, 16, Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4