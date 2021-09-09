ЧМ-2022. Отбор

Ханс-Дитер Флик подвел итоги победного матча против Исландии.

Сборная Германии спокойно разгромила национальную команду Исландии в рамках матча отборочного цикла к ЧМ-2022.

Наставник немцев Ханс-Дитер Флик подвел итоги победного матча, рассказав о целях своей команды.

"У нас было всего несколько тренировок. Нашей целью было выиграть три матча, и мы добились ее. Мы сделали шаг вперед. Мы еще не на 100 процентов готовы, но находимся на правильном пути. Ребята воплощают то, что мы из себя представляем.

Вернер? - Он сыграл все три матча по 90 минут, что, безусловно, потребовало много энергии. Он также забивал в каждой игре. Поэтому он на правильном пути", — сказал Флик к комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик повторил достижение Йоахима Лева в сборной Германии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Исландия — Германия.