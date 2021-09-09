ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Венгрии встречалась с национальной командой Андоррой.

В этом противостоянии минимальная победа досталась венграм, в составе которых голами отметились Салай и Ботка, а у гостей единственный результативный удар записан в актив Льйоверы.

Обзор матча:

Венгрия — Андорра 2:1

Голы: Салай, 9, Ботка, 18 — Льйовера, 82

Венгрия: Дибус, Ланг, Салаи, Фиола, Ботка (Тамаш, 90), Кляйнхайслер (Собослаи, 46), Надь (Газдаг, 65), Шаллаи (Шаллои, 46), Шафер, Шен (Николич, 74), Салаи.

Андорра: Икер Альварес, Алаведра, Сан-Николас, Макс Льовера, Сервос (Мартинес, 76), Гарсия Реном, Гарсия, Алаэс, Вьейра (Мартинес, 76), Рикард (Бернат, 80), Пухоль (Лима, 80).