ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Венгрия - Андорра, valogatott.mlsz.hu
09 сентября 2021, 13:21
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Венгрии встречалась с национальной командой Андоррой.
В этом противостоянии минимальная победа досталась венграм, в составе которых голами отметились Салай и Ботка, а у гостей единственный результативный удар записан в актив Льйоверы.
Обзор матча:
Венгрия — Андорра 2:1
Голы: Салай, 9, Ботка, 18 — Льйовера, 82
Венгрия: Дибус, Ланг, Салаи, Фиола, Ботка (Тамаш, 90), Кляйнхайслер (Собослаи, 46), Надь (Газдаг, 65), Шаллаи (Шаллои, 46), Шафер, Шен (Николич, 74), Салаи.
Андорра: Икер Альварес, Алаведра, Сан-Николас, Макс Льовера, Сервос (Мартинес, 76), Гарсия Реном, Гарсия, Алаэс, Вьейра (Мартинес, 76), Рикард (Бернат, 80), Пухоль (Лима, 80).