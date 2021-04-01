ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию ключевые моменты поединка отборочного этапа ЧМ-2022.

В поединке третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Венгрии уверенно обыграла Андорру со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт в компенсированное время первого тайма, когда голом отметился Фиола. Затем во второй половине матча его усилия поддержали Газдаг, Кляйнхайслер и Него. Хозяева в свою очередь, смогли ответить лишь результативным ударом Пухоля, который реализовал пенальти.

Видео голов и обзор встречи:

Андорра — Венгрия 1:4

Голы: Пухоль, 90+3 (с пенальти) — Фиола, 45+2, Газдаг, 51, Кляйнхайслер, 58, Него, 90

Андорра: Гомес Морейра, Макс Льовера, Алаведра (Ребес, 77), Сан-Николас (Рубио, 62), Сервос, Валес, Гарсия, Вьейра (Пухоль, 77), Алаэс, Рикард (Санчес, 82), Мартинес (Мартинес, 62).

Венгрия: Дибус, Хандья, Салаи, Фиола, Ловренчич (Варга, 83), Кляйнхайслер (Него, 83), Кальмар (Газдаг, 29), Надь (Шигер, 61), Ланг, Николич (Варга, 61), Салаи.

Предупреждения: Сан-Николас, Алаведра, Валес, Пухоль — Надь, Хандья