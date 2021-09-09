ЧМ-2022. Отбор

Украинский полузащитник вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с Чехией.

Сборная Украины в рамках своего последнего контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.

Атакующий полузащитник "желто-синих" Владислав Кочергин поделился эмоциями от дебюта за первую команду страны.

"Смешанные чувства, потому что недотерпели. Каких-то 10 секунд не хватило до победы, очень обидно.

Конечно, рад, что дебютировал за национальную сборную Украины, но, повторюсь, чувства внутри смешанные, потому что такой результат", — приводит слова Кочергина Футбол NEWS.

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