ЧМ-2022. Отбор
Украинский полузащитник вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с Чехией.
Владислав Кочергин, УАФ
09 сентября 2021, 19:38
Сборная Украины в рамках своего последнего контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.
Атакующий полузащитник "желто-синих" Владислав Кочергин поделился эмоциями от дебюта за первую команду страны.
"Смешанные чувства, потому что недотерпели. Каких-то 10 секунд не хватило до победы, очень обидно.
Конечно, рад, что дебютировал за национальную сборную Украины, но, повторюсь, чувства внутри смешанные, потому что такой результат", — приводит слова Кочергина Футбол NEWS.
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