ЧМ-2022. Отбор
Страж ворот готовится к матчам отбора на ЧМ-2022.
Георгий Бущан, УАФ, Фото Павла Кубанова
23 сентября 2021, 17:59
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал вратаря киевского Динамо Георгия Бущана на матчи отбора к ЧМ-2022.
Отметим, что на данный момент в распоряжении Петракова четыре вратаря: Андрей Пятов, Дмирий Ризнык, Денис Бойко и Георгий Бущан.
Сбор сборной Украины, которой в квалификации предстоит сыграть против Финлиндии и Боснии и Герцеговины состоится 4 октября в Киеве.
Отметим, что поединок против Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки, а против Боснии и Герцеговины сборная сыграет 12 октября во Львове.
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