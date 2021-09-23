ЧМ-2022. Отбор

Страж ворот готовится к матчам отбора на ЧМ-2022.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал вратаря киевского Динамо Георгия Бущана на матчи отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что на данный момент в распоряжении Петракова четыре вратаря: Андрей Пятов, Дмирий Ризнык, Денис Бойко и Георгий Бущан.

Сбор сборной Украины, которой в квалификации предстоит сыграть против Финлиндии и Боснии и Герцеговины состоится 4 октября в Киеве.

Отметим, что поединок против Финляндии состоится 9 октября в Хельсинки, а против Боснии и Герцеговины сборная сыграет 12 октября во Львове.

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