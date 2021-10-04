ЧМ-2022. Отбор
Нападающий не успел восстановиться после повреждения.
Эрлинг Холанд, getty images
04 октября 2021, 20:13
Нападающий Боруссии Д и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей национальной команде в октябрьских матчах.
Как сообщает авторитетное издание Kicker, 21-летний футболист не успел восстановиться после повреждения.
Отметим, что Эрлинг Холанд пропустил три последних матча дортмундский Боруссии.
Напомним, что сборная Норвегии сыграет в рамках отборочных матчей чемпионата мира против Турции и Черногории.