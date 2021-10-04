ЧМ-2022. Отбор

Нападающий не успел восстановиться после повреждения.

Нападающий Боруссии Д и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поможет своей национальной команде в октябрьских матчах.

Как сообщает авторитетное издание Kicker, 21-летний футболист не успел восстановиться после повреждения.

Отметим, что Эрлинг Холанд пропустил три последних матча дортмундский Боруссии.

Напомним, что сборная Норвегии сыграет в рамках отборочных матчей чемпионата мира против Турции и Черногории.