ЧМ-2022. Отбор

Кипер рассказал о предстоящих матчах.

Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал предстоящую игру против Финляндии и рассказал про акклиматизацию в сборной.

"Финляндия — очень хорошая команда. Играют на достаточно хорошем уровне. Будем очень тщательно готовиться к Финляндии. У нас на вратарской позиции все хорошо. Хорошо тренироваться с такими партнерами, как Пятов и Бущан. Шутим на свои темы. У нас все хорошо во вратарском цехе.

Как работается с Кернозенко? Отлично. Мы и раньше с ним работали в U-20. Поэтому знакомы, работаем хорошо. Можно побороться за место в основе. Но там уже все будет решать тренер. Моя задача – работать и работать", — сказал Ризнык.

Отметим, что уже в субботу, 9 октября, Украины сыграет против Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Во вторник, 12 октября, национальной команде предстоит игра против Боснии и Герцеговины.

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