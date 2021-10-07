ЧМ-2022. Отбор
Кипер рассказал о предстоящих матчах.
Дмитрий Ризнык, УАФ
07 октября 2021, 10:20
Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал предстоящую игру против Финляндии и рассказал про акклиматизацию в сборной.
"Финляндия — очень хорошая команда. Играют на достаточно хорошем уровне. Будем очень тщательно готовиться к Финляндии. У нас на вратарской позиции все хорошо. Хорошо тренироваться с такими партнерами, как Пятов и Бущан. Шутим на свои темы. У нас все хорошо во вратарском цехе.
Как работается с Кернозенко? Отлично. Мы и раньше с ним работали в U-20. Поэтому знакомы, работаем хорошо. Можно побороться за место в основе. Но там уже все будет решать тренер. Моя задача – работать и работать", — сказал Ризнык.
Отметим, что уже в субботу, 9 октября, Украины сыграет против Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Во вторник, 12 октября, национальной команде предстоит игра против Боснии и Герцеговины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.