ЧМ-2022. Отбор

Специалист рассказал о предстоящей игре в Лиге наций.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал предстоящую игру против сборной Бельгии в полуфинале Лиги наций.

"Я считаю Турин своим вторым домом, я провел здесь половину своей карьеры. Мое время здесь оставило свой след, несмотря на то, что стадион изменился. Здесь у меня много знакомых, и я рад, что снова нахожусь в этом городе. Я очень уважаю Роберто Мартинеса и его игроков. Нас ждет красивая игра между двумя хорошими командами. Игроки любят такие матчи, где присутствует адреналин и четкая цель.

Я всегда начинаю с выбора варианта, при котором моя команда будет создавать как можно больше проблем для наших соперников. Мы хотим как можно больше владеть мячом и заставить Бельгию защищаться. Приятно, что мы дошли до финальной стадии и будем играть в полуфинале. Такое впервые случилось со мной. Но все четыре команды находятся в одинаковой ситуации.

Мы сделали все что могли, чтобы попасть сюда, поехали в Португалию и выиграли 1:0, что позволило нам выйти в финальную часть. Бельгия — одна из лучших, если не самая лучшая европейская сборная за последние годы, даже несмотря на то, что Италия также занимает лидирующие позиции как победитель Евро-2020", — сказал Дешам.

Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября в Турине. Начнется поединок в 21:45 по киевскому времени.

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