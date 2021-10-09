ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках седьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Нидерландов совершила очередной шаг в направлении получения прямой путевки на мундиаль, наконец-то сумев оторваться от преследовавшей ее Норвегии за счет скромной победы над Литвой, а также ничьей скандинавской команды в параллельном матче против Турции.

Обзор матча:

Латвия — Нидерланды 0:1

Гол: Клаассен, 19

Латвия: Озолс — Савальниекс, Черномордийс, Дубра, Юрковскис — Зюзин (Карклиньш, 84), Эмсис —Яунземс (Онтужанс, 81), Кигурс (Кроллис, 84), Цыганикс — Улдрикис.

Нидерланды: Бейло — Думфрис, де Врей, Блинд, ван Дейк — Тил (Гравенберх, 62), де Йонг, Клаассен — Бергейс (Ланг, 62), Депай, Гакпо (Вегхорст, 76).