ЧМ-2022. Отбор
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Латвия — Нидерланды, twitter.com/Memphis
09 октября 2021, 07:05
В рамках седьмого тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Нидерландов совершила очередной шаг в направлении получения прямой путевки на мундиаль, наконец-то сумев оторваться от преследовавшей ее Норвегии за счет скромной победы над Литвой, а также ничьей скандинавской команды в параллельном матче против Турции.
Обзор матча:
Латвия — Нидерланды 0:1
Гол: Клаассен, 19
Латвия: Озолс — Савальниекс, Черномордийс, Дубра, Юрковскис — Зюзин (Карклиньш, 84), Эмсис —Яунземс (Онтужанс, 81), Кигурс (Кроллис, 84), Цыганикс — Улдрикис.
Нидерланды: Бейло — Думфрис, де Врей, Блинд, ван Дейк — Тил (Гравенберх, 62), де Йонг, Клаассен — Бергейс (Ланг, 62), Депай, Гакпо (Вегхорст, 76).