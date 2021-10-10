ЧМ-2022. Отбор

Матч против Андорры стал для англичан 12 игрой без пропущенных мячей в 2021 году.

Сборная Англии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 в гостях разгромила Андорру со счетом 5:0.

По информации OptaJoe, для англичан этот матч стал 12 без пропущенных мячей в 2021 году. Благодаря этому она побила свой собственный рекорд по числу сухих матчей за календарный год.

Предыдущий рекорд был установлен в 1966 году — 11 матчей на ноль. В том году сборная Англии в первый и пока единственный раз выиграла чемпионат мира.

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