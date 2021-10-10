ЧМ-2022. Отбор
Матч против Андорры стал для англичан 12 игрой без пропущенных мячей в 2021 году.
Андорра - Англия, Getty Images
10 октября 2021, 11:01
Сборная Англии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 в гостях разгромила Андорру со счетом 5:0.
По информации OptaJoe, для англичан этот матч стал 12 без пропущенных мячей в 2021 году. Благодаря этому она побила свой собственный рекорд по числу сухих матчей за календарный год.
Предыдущий рекорд был установлен в 1966 году — 11 матчей на ноль. В том году сборная Англии в первый и пока единственный раз выиграла чемпионат мира.
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