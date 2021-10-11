ЧМ-2022. Отбор

Аргентинский форвард установил рекордное достижение во встрече с Уругваем.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил очередной бомбардирский рекорд в матче отбора на ЧМ-2022 против Уругвая (3:0).

Месси открыл счет на 38-й минуте поединка и забил 80-й для себя гол в футболке "альбиселесте". Форвард ПСЖ стал первым среди южноамериканских футболистов, кто сумел покорить эту отметку в выступлениях за национальную команду.

В списке лучших южноамериканских бомбардиров 34-летний нападающий опережает бразильцев Пеле (77 голов) и Неймара (69), а также уругвайца Луиса Суареса (64).

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Карима Бензема, забив в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.