ЧМ-2022. Отбор

Форвард прокомментировал успех аргентинской сборной.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими впечатлениями после встречи с Уругваем в отборе на ЧМ-2022 в Южной Америке.

Форвард открыл счет на 38-й минуте поединка и помог "альбиселесте" победить со счетом 3:0.

"Как приятно наслаждать такими моментами в жизни! Большой триумф!!! Спасибо, что помогаете вновь переживать такие чувства.

Не останавливаемся на этом. Увидимся в четверг", – написал Месси на своей странице в Instagram.

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