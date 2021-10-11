ЧМ-2022. Отбор
Форвард прокомментировал успех аргентинской сборной.
Лионель Месси, Getty Images
11 октября 2021, 11:10
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими впечатлениями после встречи с Уругваем в отборе на ЧМ-2022 в Южной Америке.
Форвард открыл счет на 38-й минуте поединка и помог "альбиселесте" победить со счетом 3:0.
"Как приятно наслаждать такими моментами в жизни! Большой триумф!!! Спасибо, что помогаете вновь переживать такие чувства.
Не останавливаемся на этом. Увидимся в четверг", – написал Месси на своей странице в Instagram.
Предлагаем вашему вниманию также видео голов и обзор матча Аргентина – Уругвай.