ЧМ-2022. Отбор

Состоялся очередной поединок отборочного цикла ЧМ-2022.

В стартовом матче игрового дня в рамках отборочного цикла ЧМ-2022, сборная Кипра на своем поле упустила победу над приехавшей в гости Мальтой.

Встреча закончилась со счетом 2:2. В составе киприотов забитыми мячами отметились Фотис Папулис и Пьерос Сотириу, а у гостей — Зак Мускат и Юрген Дегабриэле, забивший на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму.

После восьми игр у Мальты и Кипра по пять набранных очков на пятом и шестом местах соответственно.

Кипр — Мальта 2:2

Голы: Папулис, 6, Сотириу, 80 — Мускат, 53, Дегабриэле, 90+8.

Кипр: Неофитос, Андреу (Питтас, 79), Сотериу, Антониадис — Димитру (Псалтис, 86), Кастанос, Кирьяку (Гогич, 79), Иоанну — Папулис (Панайоту, 86), Лоизу (Какулис, 61), Сотириу.

Мальта: Бонелло (Галеа, 83) — Борг (Шоу, 57), Пепе, Мускат — Аттард, Каруана (Пизани, 46), Теума, Камензули — Греч (Дегабриэле, 71), Мбонг (Димек, 71) — Монтебелло.

Предупреждения: Димитру, Сотириу, Иоянну — Теума.