В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Швеции одержала победу над Грецией (2:0).

Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда результативным ударом отметился Форсберг, а спустя десять минут преимущество шведов удвоил Исак.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Швеция — Греция 2:0
Голы: Форсберг, 59, Исак, 69

Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Форсберг (Ольссон, 87), Ольссон, Экдаль (Каюсте, 82), Классон (Сванберг, 82), Квайсон (Дьекереш, 87), Исак.
Греция: Влаходимос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Цимикас, Андруцос, Масурас (Цолис, 71), Сиопис (Пелкас, 71), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Дувикас, 75).
Предупреждения: Мавропанос, Экдаль, Бакасетас, Хацидьякос.
Удаление: Хацидьякос.