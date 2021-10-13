ЧМ-2022. Отбор
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Швеция - Греция, svenskfotboll.se
13 октября 2021, 08:45
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Швеции одержала победу над Грецией (2:0).
Счет в матче был открыт в середине второго тайма, когда результативным ударом отметился Форсберг, а спустя десять минут преимущество шведов удвоил Исак.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Швеция — Греция 2:0
Голы: Форсберг, 59, Исак, 69
Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Форсберг (Ольссон, 87), Ольссон, Экдаль (Каюсте, 82), Классон (Сванберг, 82), Квайсон (Дьекереш, 87), Исак.
Греция: Влаходимос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Цимикас, Андруцос, Масурас (Цолис, 71), Сиопис (Пелкас, 71), Бакасетас, Бухалакис, Хацидьякос, Павлидис (Дувикас, 75).
Предупреждения: Мавропанос, Экдаль, Бакасетас, Хацидьякос.
Удаление: Хацидьякос.