ЧМ-2022. Отбор

Организация недовольна поведением фанатов.

ФИФА заявила об открытии дисциплинарных расследований в отношении польской и албанской федераций футбола после беспорядков на матчах сборных.

"После сбора всех отчетов ФИФА начинает дисциплинарное производство по факту беспорядков на стадионах в Тиране и Лондоне. Мы выражаем абсолютную нетерпимость таком отвратительному поведению в футболе. Наша позиция будет твердой в отношении любого насилия и дискриминации",- говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, на матче Англия — Венгрия фанаты гостей устроили драку на трибунах Уэмбли с полицией.

Албанские болельщики в свою очередь забросали бутылками игроков сборной Польши, в следствии чего матч пришлось остановить на 15 минут.