Обидва футболісти стали найдорожчими гравцями світу з ринковою вартістю €220 млн.
Ямаль, gettyimages
22 липня 2026, 17:35
Ламін Ямаль
та Ерлінг Голанд
стали найдорожчими футболістами світу за версією Transfermarkt
. Після останнього оновлення їхня ринкова вартість становить 220 мільйонів євро
. Це абсолютний рекорд
в історії порталу — раніше жоден футболіст не оцінювався так високо.
19-річний Ламін Ямаль
продовжує стрімко зростати у вартості після яскравих виступів за Барселону
та збірну Іспанії
, з якою він став чемпіоном світу
у 2026 році. У сезоні 2025/26 Ямаль зіграв 45 матчів у всіх турнірах забив 22 мʼячі, віддав 17 результативних передач та допоміг виграти Чемпіонат.
Водночас Ерлінг Голанд
залишається одним із найкращих бомбардирів сучасного футболу та лідером атаки Манчестер Сіті,
що дозволило йому зберегти найвищу оцінку на трансферному ринку. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 38 голів та віддав 9 гольових передач.