Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Манчестер Сіті очолив список одержувачів виплат за участь своїх футболістів у мундіалі.

ФІФА розподілить 305,3 мільйона євро між футбольними клубами за участь їхніх гравців у чемпіонаті світу-2026. Про це повідомляє L’Équipe.

Виплати здійснюються в межах програми FIFA Club Benefits Programme. Компенсація нараховується за кожен день перебування футболіста в розташуванні національної збірної в період з 1 червня до 19 липня 2026 року й становить 4300 євро на добу. Якщо гравець протягом двох останніх сезонів змінював клуб, кошти розподіляються між усіма командами, за які він виступав.

Найбільшу компенсацію отримає Манчестер Сіті — 3,08 млн євро. До трійки лідерів також увійшли ПСЖ (2,49 млн євро) та Арсенал (2,41 млн євро). Далі розташувалися Баварія (2,30 млн), Барселона (2,20 млн), Челсі (2,11 млн), Крістал Пелас (2,00 млн), Атлетіко (1,93 млн), Манчестер Юнайтед (1,86 млн) і Реал (1,78 млн).

Манчестер Сіті очолив рейтинг завдяки найбільшому представництву на турнірі — 19 футболістів. У Баварії було 18 гравців, а ПСЖ та Арсенал делегували на мундіаль по 16 виконавців.

Серед національних чемпіонатів найбільшу суму компенсацій отримають клуби англійської Прем'єр-ліги — 26,28 млн євро. До першої п'ятірки також увійшли Бундесліга (13,26 млн), Ла Ліга (12,17 млн), Ліга 1 (11,80 млн) та Серія А (10,56 млн євро).