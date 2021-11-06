ЧМ-2022. Отбор

В ближайших матчах Испания сыграет против Греции и Швеции.

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике объявил заявку на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

В список команды Луиса Энрике попали 25 футболистов.

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Защитники: Сесар Аспиликуэта (Челси), Даниэль Карвахаль (Реал), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити), Эрик Гарсия (Барселона), Пау Торрес (Вильярреал), Иньиго Мартинес (Атлетик), Хорди Альба (Барселона), Хосе Луис Гайя (Валенсия).

Полузащитники: Гави (Барселона), Карлос Солер (Валенсия), Родри (Манчестер Сити), Коке (Атлетико), Микель Мерино, (Реал Сосьедад), Пабло Сарабия (Спортинг), Ереми Пино (Вильярреал), Пабло Форнальс (Вест Хэм), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Ансу Фати (Барселона).

Нападающие: Браим Диас (Милан), Альваро Мората (Ювентус), Родриго (Лидс).

Напомним, сборная Испании проведет два поединка отборочного цикла ЧМ-2022 — против Греции (11 ноября) и Швеции (14 ноября).